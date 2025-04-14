“الزراعة” تنظم ندوة إرشادية عن أهمية التكثيف المحصولي والزراعات التعاقدية بالغربية

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ندوة عن تحميل محصول السمسم على القطن، بالتعاون مع قسم التكثيف المحصولي ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بمركز البحوث الزراعية، وذلك بقاعه الارشاد الزراعي بمديريه الزراعه بالغربية بحضور واشراف الدكتور ناجح فوزى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتورة هدى رجب رئيس مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة.

تحميل محصول السمسم على القطن

وتناولت الندوة، أهمية التكثيف المحصولي وزيادة العائد من وحدة المساحة وأنواع التحميل وأمثلة ونماذج لتحميل المحاصيل والمعاملات الخاصة لتحميل السمسم على القطن.

آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية

وفى ذات السياق جرت مناقشات مستفيضة تم من خلالها الإجابة على استفسارات الحضور وتركز الحوار علي أهمية الزراعات التعاقدية والفوائد التي تعود علي المزارعين والسوق علي حد سواء حيث تعد الزراعة التعاقدية هي أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع ، وهى آلية هامة للحد من معاناة صغارالمزارعين.

دودة الحشد الخريفية

كما تطرق الحوار إلى دودة الحشد الخريفية وهى آفة زراعية خطيرة تصيب العديد من المحاصيل الزراعية ، بما في ذلك الذرة ، الأرز، والقطن، وهذه الحشرة يمكن أن تسبب خسائر كبيرة في الإنتاج إذا لم تتم مكافحتها بشكل فعال



حضر الندوة الدكتور وجدى الشاذلى رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث القطن ، والدكتور احمد شيحة رئيس الفريق البحثي لقسم التكثيف المحصولي بمحطة بحوث الجميزة، الدكتور السيد نور الدين بمعهد بحوث البساتين، والمهندس فخرى منصور باز مديرعام الادارة العامة للارشاد الزراعى، والمهندسة ليلى قنصوة متابع الإدارة المركزية، ومسؤولي الإرشاد الزراعي بالمراكز وكذلك بعض المزارعين.