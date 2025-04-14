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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس "اقتصادية النواب": ضرورة تنفيذ والالتزام الكامل بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات

النائب محمد سليمان
النائب محمد سليمان
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قال  النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحساب الختامي للدولة، يشير التزام الحكومة بالمؤشرات العامة وتحقق ذلك في تحقيق فائض أولي وهي معايير الفعلية المالية التي التمت بها الحكومة.

الحساب الختامي

وقدم "سليمان"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي للدولة، مجموعة من الملاحظات والالتزام بالمعايير حتى يمكن الحكم على سلامة الحساب الختامي.

وشدد النائب على ضرورة تنفيذ والالتزام الكامل بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى هيئة ضمن استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات والتي لا تعني عدم التدخل في شئونه وإنما وجوب الالتزام بتوصيات الجهاز.

واختتم  أن الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز قدير يجب أن تؤخذ توصياته . 

الحساب الختامي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية النائب محمد سليمان