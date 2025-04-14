إيران: نرفض ادعاءات واشنطن بالسعي للحوار ومواصلة سياسة التهديدات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا مستمرة، مشيرًا إلى احتمال تغيير مكان انعقادها.

وأضاف "بقائي"، في تصريحات صحفية نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أن "هناك تناقضات واضحة في التصريحات الأمريكية، ويجب عليهم تسوية هذا التناقض، من أسباب إجراء المفاوضات غير المباشرة هو أنه لا يمكن الجمع بين سياسة الضغط والمفاوضات في آنٍ واحد، فهذا النهج غير مقبول"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

وتابع: "فيما يتعلق بمحادثات مسقط، كانت هذه الجولة الأولى من المفاوضات، وعبّر كل طرف عن أطره المرجعية، وموقفنا من الملف النووي واضح، وقد استخدم ذريعة لخلق الأزمات طيلة العقدين الماضيين، أما قضيتنا الأساسية فهي رفع العقوبات الجائرة التي فُرضت على إيران على مدى العقود الماضية، وطرحنا هذا المطلب بجدية وسنواصل متابعته".

وفيما يخص الجولة الجديدة من المفاوضات واحتمالية إجراء مفاوضات مباشرة، قال بقائي: "كنا واضحين واحترافيين في نقل المعلومات، والجولة المقبلة قد تُعقد في مكان غير سلطنة عمان، الأهم من المكان هو أن شكل وأُطر التفاعل بين إيران وأمريكا لم تتغيّر".

وأوضح أن "المفاوضات غير المباشرة تُدار بوساطة سلطنة عمان، ويتم اتخاذ الترتيبات من قبلهم، ونحن واثقون بأنهم سيتخذون القرار المناسب، نحن على تواصل مع الجانب العماني بخصوص مكان عقد الجولة المقبلة، وسيُتخذ القرار ويُعلن في الوقت المناسب".