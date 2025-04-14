الاستخبارات العراقية: القبض على أربعة دواعش في صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم /الاثنين/ القبض على أربعة دواعش بينهم الوالي الشرعي لقاطع سليمان بيك في صلاح الدين.



وأوضحت الوكالة - في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"- أن القوات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين تمكنت من القبض على (4) من عناصر عصابات داعش من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وتبين أن أحدهم الوالي الشرعي لقاطع سليمان بيك،حيث واصلت عملياتها الاستباقية للقضاء على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابي".

وأضافت أن هذه العملية نفذت بعد جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة الفنية والمكانية لهم وبناءً على موافقات قضائية أصولية وبعد التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي والقيام بالعديد من الهجمات الإرهابية ضد القوات الأمنية واشتراكهم بالهجوم الإرهابي على قضاء الضلوعية في وقتٍ سابقٍ".