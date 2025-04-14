الحوثيون: الضربات الأمريكية قتلت 6 مدنيين في اليمن

قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، إن ضربات جوية ضربت مناطق حول العاصمة اليمنية صنعاء أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل فيما تواصل الولايات المتحدة حملة قصف تهدف إلى الضغط على المتمردين لإنهاء الهجمات على الشحن الدولي.

إسقاط طائرة أمريكية



كما زعم الحوثيون إسقاط طائرة أميركية مسيرة أخرى من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وقالوا إنه تم اعتراضها بصاروخ محلي الصنع.



أظهر مقطع فيديو بثته قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين رجال إطفاء يرشون الماء على حريق هائل، قالوا إنه ناجم عن غارات جوية.



وتناثرت الأنقاض في أحد الشوارع، بينما كان رجال الإنقاذ ينقلون شخصًا من الموقع، الذي زعم الحوثيون أنه مصنع سيراميك في حي بني مطر بصنعاء.

200 هجوم أمريكي منذ منتصف مارس



ولم تعترف القيادة المركزية للجيش الأميركي، التي تدير العمليات العسكرية الأميركية، بالضربات، بما يتماشى مع الممارسة الأخيرة.



وقال البيت الأبيض إن أكثر من 200 هجوم تم تنفيذها منذ 15 مارس.



وقُتل أكثر من 120 شخصا في التفجيرات منذ ذلك التاريخ، وفقا للأرقام التي أصدرها الحوثيون يوم الاثنين.