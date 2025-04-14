انخفاض في درجات الحرارة وطقس رطب ليلا على الإسكندرية

تشهد سماء الإسكندرية طقس معتدل على الرغم من الانخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت اليوم 18 درجة مئوية، مع سرعة رياح 14 كم/ ساعة، وجاءت نسبة الرطوبة 57%، وسط انحسار للسحب المنخفضة والكثيفة التي كانت تحجب أشعة الشمس، خلال الأيام السابقة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عودة الأجواء المعتدلة ودرجات الحرارة الربيعية، على شمال البلاد والوجه البحري وساحل البحر الأبيض المتوسط، مائل للبرودة ليلاً.

موعد ارتفاع درجات الحرارة على الإسكندرية

كما أعلنت عودة الأجواء الصيفية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءاً يوم الخميس القادم، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 2 إلى 4 درجات لتسجل 24 درجة مئوية، كما يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية خلال موسم الأعياد القادم رياح الخماسين والتي هي رياح جنوبية شرقية جافة وحارة تأتي من الصحراء محملة باطنان من الرمال تصل إلى محافظات البحر الأبيض المتوسط، وتستمر لمدة يوم.

وسُميت هذه الرياح بالخماسين لإنها تأتي بعد بدء فصل الربيع بخمسين يوم، الا أنها نادراً ما تهب أكثر من يوم أو يومين في الأسبوع خلال هذه الفترة، تصل سرعة رياح الخماسين إلى 140 كم/س، وتؤدي إلى ارتفاع سريع في درجات الحرارة وانخفاض في معدلات الرؤية.