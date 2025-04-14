صلاح محسن يخضع لفحوصات طبية لبيان حجم إصابته

يخضع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الاثنين لعدد من الفحوصات الطبية باستخدام الأشعة التشخيصية وذلك لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الشوط الأول من مباراة أمس أمام بتروجيت والتي انتهت بفوز المصري برباعية نظيفة.

يعود فريق المصري البورسعيدي، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان لاستئناف تدريباته عصر غدٍ الثلاثاء، داخل معسكر الفريق المقام بستاد الكلية الحربية، وذلك عقب انتهاء راحة الـ24 ساعة التي منحها بوجلبان للاعبين، عقب الفوز على بتروجت برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الثانية من لقاءات حسم بطولة الدوري.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة في الدوري

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات للنسخة الرابعة من بطولة كأس الرابطة “عاصمة مصر” والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، استطاع خلالها أن يصبح في المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري.