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الإثنين 14 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدير الطاقة الذرية يزور إيران خلال هذا الأسبوع

المدير العام للوكالة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي يقول إنه سيزور إيران خلال هذا الأسبوع.

وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة في حزمة جديدة منها شملت 9 شخصيات وكيانات إيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها ستسعى بجدية لرفع العقوبات عبر المفاوضات.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن المفاوضات مع أمريكا ستستمر بشكلها غير المباشر بوساطة عُمانية.

وأردفت الخارجية الإيرانية، أنها لا تقبل المفاوضات والتهديدات في آن واحد ولا يمكن التفاوض مع استمرار سياسة الضغط والعقوبات والتهديد.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي إيران الاتحاد الأوروبي