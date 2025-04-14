مدير الطاقة الذرية يزور إيران خلال هذا الأسبوع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي يقول إنه سيزور إيران خلال هذا الأسبوع.

وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة في حزمة جديدة منها شملت 9 شخصيات وكيانات إيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها ستسعى بجدية لرفع العقوبات عبر المفاوضات.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن المفاوضات مع أمريكا ستستمر بشكلها غير المباشر بوساطة عُمانية.

وأردفت الخارجية الإيرانية، أنها لا تقبل المفاوضات والتهديدات في آن واحد ولا يمكن التفاوض مع استمرار سياسة الضغط والعقوبات والتهديد.