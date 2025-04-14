الكرة النسائية.. مواعيد مباريات الجولة السابعة بالدوري

يشهد اليوم الاثنين الموافق 14 ابريل انطلاق 5 مواجهات قوية لتحديد بطل لقب الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث تنطلق فعاليات الجولة الجولة السابعة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، وذلك بمشاركة قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" وفريق مسار المتصدر لجدول الدوري الجاري.

وتقام جميع المباريات في الثالثة والنصف عصرا، وتتوقف المسابقة خلال الفترة من 22 حتى 30 أبريل الجارى نظرا لمشاركة المنتخب الوطنى للكرة النسائية للصالات في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وجاءت مواعيد مباريات دوري الكرة النسائية كالتالي:

الأهلي X بيراميدز 3:30 “الاهلي بالتجمع”

المقاولون العرب X المعادي وايخت 3:30 "المعادي واليخت الرئيسي"

زد أف سي X البنك الأهلي 3:30 "زد التجمع الخامس"

وادي دجلة X الزمالك 3:30 "وادي دجلة التجمع الأول"

اف سي مسار X مودرن سبورت 3:30 "رايت تو دريم"