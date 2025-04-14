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الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مدينة مصر تنفذ شراء 42.7 مليون سهم جزءًا من برنامج شراء أسهم الخزينة

شركة مدينة مصر

شركة مدينة مصر
شركة مدينة مصر
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 أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية (MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن تنفيذ جزء من برنامج شراء أسهم الخزينة الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 مارس 2025، والذي يستهدف استرداد ما يصل إلى 4% من إجمالي رأس المال، بما يعادل نحو 85.4 مليون سهم.

برنامج شراء أسهم الخزينة 

وقد قامت الشركة حتى تاريخه بإعادة شراء نحو 42.7 مليون سهم، تمثل 2%  من رأس المال، وذلك من خلال التداول في السوق المفتوح، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وتعكس هذه الخطوة ثقة الشركة في أدائها المالي وآفاق نموها المستقبلية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء السهم في الفترة الأخيرة.

أفضل ممارسات الحوكمة المالية

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسة الشركة الراسخة في تعظيم حقوق المساهمين، والمحافظة على التوازن بين النمو التشغيلي والعائد الاستثماري، بما يعكس التزامها بأفضل ممارسات الحوكمة المالية.

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