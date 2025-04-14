بعد فوز الزمالك.. تعرف على ترتيب جدول الدورى المصرى

بعد انتهاء الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصرى لكرة القدم "نايل"، وتحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الفوز أمس الأحد على نظيره حرس الحدود، بهدفين دون رد، عدل الزمالك موقعه فى ترتيب جدول المسابقة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فوزًا غالياً على نظيره حرس الحدود فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "الجيش ببرج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثانية، بهدفين دون رد.

الزمالك يقلص الفارق

وفى نفس الجولة كان ديربى أخر بين فريق بيراميدز متصدر المنافسة أمام حامل اللقب النادى الأهلى، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "استاد الدفاع الجوى".

ومن بعد فوز الزمالك وتعادل بيراميدز والأهلى، وخصم النقاط فى نهاية الموسم من المارد الأحمر بسبب ازمة لقاء القمة، عدل الفارس الأبيض موقعه فى ترتيب جدول المسابقة وقلص الفارق بينه وبينهما واقترب من الصدارة.

ترتيب الجدول

وجاء ترتيب جدول الدورى كالتالى:

1- بيراميدز 44 نقطة.

2- الزمالك 38 نقطة.

3- الأهلى 37 نقطة "بعد خسم 3 نقاط بسبب أزمة مباراة القمة".

4- المصرى البورسعيدى 34 نقطة.

5- البنك الأهلى 29 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 27 نقطة.

7- فاركو 26 نقطة.

8- بتروجيت 25 نقطة.

9- حرس الحدود 22 نقطة.