رئيس مجلس النواب يوجه بضرورة الالتزام بالمدة المحددة للحديث أثناء المناقشات

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ضوابط مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بشأن حساب ختامي موازنة العام المالي 2023/2024.

3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية

وشدد على ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للحديث، بواقع 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين فقط لأي نائب آخر.

وأكد على النواب الالتزام بالوقف المحدد، قائلا: سيتم إغلاق مكبر الصوت فورًا حال عدم الالتزام بالمدة المقررة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن من يتم النداء وغير متواجد في القاعة لن يتم النداء عليه مرة أخرى.

وتابع رئيس النواب: "رتب كلمتك بدون مقدمات حتى تلتزم بالموعد ولا استثناء لأحد في الوقت"، مطالبا بعدم الخروج عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

تقرير الحسابات الختامية للموازنة

و قال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “نحن نناقش تقرير عام للحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي، وليس مناقشة الموازنة العامة للدولة”.