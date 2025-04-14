البحرين تدين بشدة استهداف مخيمين للنازحين في إقليم دارفور بالسودان

أدانت ممكلة البحرين بشدة، بشدة الهجمات المسلحة التي استهدفت مخيمي زمزم وأبوشوك للنازحين حول مدينة (الفاشر) عاصمة ولاية شمال دارفور غربي جمهورية السودان؛ وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء وعمال إغاثة، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.



وذكرت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الاثنين - أن موقف البحرين ثابت ويدعو إلى توفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإغاثي وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية ودعم جهود إحلال السلام والاستقرار في السودان، وفقًا لمرجعية "إعلان جدة" وقرار مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للشعب السوداني الشقيق وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.