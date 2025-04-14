وظائف مديرية العمل بالجيزة.. تعرف على الشروط

أعلنت مديرية العمل بالجيزة، اليوم الاثنين، فتح باب التقديم مع مدربين مقيمين بنظام عدد الحالات للتدريب بمركز التدريب المهني ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، على المهن التالية: كهربائي، سباك صحي، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة .

الشروط المطلوبة

وأوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل بالجيزة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف الجهود والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة غير المنتظمة الرئاسية، موضحًا الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهى على النحو التالي:

1- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

2- الإجادة التامة لاستخدام الحاسب الآلي.

الأجر

وأضاف مدير المديرية، أن الأجر يكون خمسون جنيهًا للمؤهل العالي، على كل حالة يتم اختبارها، بينما المؤهل فوق المتوسط يكون أربعون جنيهًا، على كل حالة يتم اختبارها، والمؤهل المتوسط يكون بواقع ثلاثون جنيهًا على كل حالة يتم اختبارها.

التواصل

وأكد محمد رمضان، مدير مديرية العمل بالجيزة، أن من تتوافر فيه الشروط ويرغب في التقديم يتوجه إلى إدارة التدريب المهني، بمحافظة الجيزة، ومقرها(80شارع صلاح سالم، أمام محكمة الجيزة الابتدائية)، وللتواصل هاتفيًا (01275000421).