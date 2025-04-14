بالفيديو.. الملفات المطروحة للنقاش في القمة المصرية القطرية بالدوحة

قالت أمل الحناوي، موفدة القاهرة الإخبارية إلى الدوحة، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة العديد من اللقاءات مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، للبحث في العديد من الملفات المتعلقة بالوضع الإقليمي خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وأيضا بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

جدول أعمال القمة المصرية القطرية

وأضافت خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي محمد رضا، أن كذلك يتم مناقشة الوضع الاقتصادي والتعاون الاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيبدأ اللقاء بالاستقبال الرسمي واللقاء الموسع بين وفدي البلدين، ويكون هناك لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وتابعت أنه بعد انتهاء الزيارة يتوجه الرئيس السيسي إلى دولة الكويت في محطته الثانية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي اجتمع أمس بوفد من مجتمع الأعمال القطري، كما أن العلاقات المصرية القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، ودعا الرئيس السيسي رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مصر.