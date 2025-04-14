طبيب البيت الأبيض: ترامب لائق لأداء واجبه

قال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأكبر سنا الذي انتخب لمنصبه، يتمتع "بصحة بدنية وإدراكية ممتازة".



وخضع ترامب، البالغ من العمر 78 عاما، للفحص الروتيني في مستشفى عسكري بالقرب من واشنطن، حيث أفاد الأطباء بعدم وجود مخاوف كبيرة بشأن حالته الإدراكية أو الجسدية.

صحة إدراكية عالية



وجاء في رسالة الطبيب التي أصدرها البيت الأبيض: "يتمتع الرئيس ترامب بصحة بدنية وإدراكية ممتازة وهو لائق تمامًا للقيام بواجبات القائد الأعلى ورئيس الدولة".

فحص طبي لمدة 5 ساعات



في إطار الفحص الطبي الذي استمر قرابة خمس ساعات يوم الجمعة الماضي في مستشفى والتر ريد في بيثيسدا بولاية ماريلاند، خضع ترامب لفحوصات دم وفحص قلب وفحوصات بالموجات فوق الصوتية، وفقًا لطبيبه.

وقال الكابتن البحري شون باربابيلا، طبيب البيت الأبيض: "لا يزال أسلوب حياته النشط يُسهم بشكل كبير في صحته".