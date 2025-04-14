وزير الاتصالات يبحث مع فوداكوم وفودافون مصر تعزيز الاستثمارات الجنوب أفريقية

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع شاميل جوسوب، الرئيس التنفيذي لشركة فوداكوم العالمية، و محمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إلى جانب وفد رفيع من مؤسسات استثمارية كبرى من جنوب أفريقيا، أبرزها المؤسسة العامة للاستثمار (PIC) وصندوق تقاعد الحكومة، بحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

شراكات استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الرقمي

ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وبناء القدرات الرقمية، إلى جانب تعزيز مناخ الابتكار وريادة الأعمال. كما استعرض وزير الاتصالات أبرز المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، خاصة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وما تشهده من توسع في خدمات الإنترنت وتطوير مكاتب البريد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة الرقمية للمواطنين.

فوداكوم: نخطط لزيادة استثماراتنا في السوق المصري

أعرب شاميل جوسوب عن التزام فوداكوم بدعم السوق المصري، مشيدًا بمناخ الاستثمار الإيجابي والفرص الواعدة في مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية.

كما أكد على أهمية دعم الحكومة المصرية لجهود الابتكار وتنمية المهارات الرقمية، ما يعزز من قدرة الشركة على تقديم حلول متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلي.

فودافون مصر: نروج للاستثمار المشترك ونساهم في تطوير البيئة التكنولوجية

من جانبه، أوضح محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات من خلال تطوير البنية الرقمية والترويج للفرص الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية، ما يسهم في رفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

اهتمام جنوب أفريقي بالاستثمار في مراكز البيانات والأمن السيبراني

أبدى الوفد الجنوب أفريقي اهتمامًا خاصًا بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية، خصوصًا في مجالات مراكز البيانات والأمن السيبراني، مؤكدين عزمهم على اتخاذ خطوات فعلية في القريب العاجل لضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري.

مصر وجهة جاذبة للاستثمار بفضل بنيتها الرقمية وكوادرها البشرية

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية قوية في صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مستندة إلى بنية تحتية متطورة وموارد بشرية مؤهلة، ما يجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وتعد المؤسسة العامة للاستثمار من أكبر شركات إدارة الأصول في أفريقيا، وتدير محفظة استثمارية ضخمة على مستوى القارة. ويمثل انخراطها في السوق المصري مؤشرًا إيجابيًا على تنامي ثقة المؤسسات الدولية في مناخ الاستثمار في مصر.