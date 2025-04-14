القبض على سيدة قتلت كلبا فى عابدين

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة تعدت على كلب حتى موته بدائرة قسم شرطة عابدين.

سيدة قتلت كلبا فى عابدين

وجاء فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن التعدى على كلب ضال بإستخدام "عصا خشبية" مما أدى إلى نفوقه بدائرة قسم شرطة عابدين، وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة سيدة "مالكة مقهى" مقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب .

وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة لسابقه قيام "الكلب" بعقر طفل بذات المنطقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجنبية تتهم طبيب بالتحرش بها في العمرانية

وفي سياق آخر.. حررت سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، محضرًا بديوان قسم شرطة العمرانية بالجيزة، تتهم فيه دكتور نساء وتوليد بالتحرش بها داخل عيادته.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية تتهم فيه طبيب نساء وتوليد بالتحرش بها، ومحاولة هتك عرضها داخل العيادة ملكه الكائنة بدائرة القسم.

عملية ترقيع غشاء بكارة

وبالانتقال والفحص وسؤال الطبيب أنكر الواقعة وأفاد بأن المبلغة طلبت منه إجراء عملية ترقيع غشاء البكارة، وعند رفضه قامت بنهره وقامت بالابلاغ بتحرشه بها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.