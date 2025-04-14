الزمالك في مواجهة قوية مع دجلة بدوري الكرة النسائية

ينتظر عشاق الكرة النسائية المباراة التي تجمع بين فريقي السيدات لأندية وادي دجلة و الزمالك ضمن منافسات دوري السيدات.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بدوري الكرة النسائية

ويستضيف اليوم الاثنين الموافق ١٤ أبريل فريق الكرة النسائية لنادي وادي دجلة ، نظيره فريق الزمالك للسيدات وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري المصري لكرة القدم النسائية "دوري تحديد البطل".

على أن يلتقي فريقي وادي دجلة والزمالك خلالها على ملعب وادي دجلة بالتجمع الاول في تمام الساعه الثالثة والنصف عصرا .

نقاط الزمالك ووادي دجلة

ويحتل النادي الزمالك للسيدات المركز الثالث من ترتيب دوري السيدات برصيد ٥٣ نقطة جمعها خلال ٢٢ مباراة خاضها، فيما يحتل فريق وادي دجلة المركز الرابع برصيد ٥١ نقطة جمعها من خلال ٢١ مباراة .

ترتيب دوري الكرة النسائية

استطاع فريق مسار التفرد بقمة ترتيب الدوري الجاري بمجموع نقاط 64 نقطة، فيما احتل فريق الأهلي رغم مشاركته للمرة الأول بفريق الكرة النسائية المركز الثانية بنقاط 59 نقطة.

واحتل فريق الزمالك المركز الثالث وذلك بعد موسم استطاع فيه ان يفرض نفسه برصيد 53 نقطة ، ووادي دجلة المركز الرابع برصيد 51 نقطة، والبنك الأهلي في المركز الخامس بـ 38 نقطة.

ويحتل المراكز السادس والسابع بالترتيب أندية مودرن سبورت وزد، ويقبع المقاولون العرب بـ 29 نقطة.