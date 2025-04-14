ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

انتعاشة في حركة البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30716 طن تشمل: 4806 طن كلينكر و10043 طن يوريا و6750 طن جبس معبأ و3955 طن أسمنت معبأ و1606 طن علف بنجر و 3556 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42450 طن تشمل: 17000 طن ذرة و16926 طن حديد و824 طن خشب زان و1100 طن فلوسبار و5100 طن فول و1500 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 498 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 67 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1585 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 115422 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52480 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6021 حركة.

وفد الخط الملاحي العالمي

يذكر انه استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات

بمصر.

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر حيث يأتي استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة، حيث سبق الإعلان عن وصول عدد 5 أوناش رصيف عملاقة من إجمالي 12 ونش الى جانب 20 ونش ساحة كهربائي ( RTG) من إجمالي 40 ونش ساحة مقرر وصولها تباعًا، وتعمل أوناش الساحة تلك بتقنيات متقدمة صديقة للبيئة، ما يضمن تشغيل المحطة وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.