الكرة النسائية.. الأهلي يواجه بيراميدز في الدوري

يواجه اليوم الإثنين الموافق ١٤ أبريل فريق الكرة النسائية للنادي الاهلي، نظيره فريق بيراميدز للسيدات وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري المصري لكرة القدم النسائية "دوري تحديد البطل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

حيث تنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة ، ويلتقي فريقين الاهلي وبيراميدز خلالها على ملعب الاهلي بالتجمع في تمام الساعه الثالثة والنصف عصرا .

ويحتل النادي الاهلي للسيدات المركز الثاني من ترتيب دوري السيدات برصيد ٥٩ نقطة جمعها خلال ٢٢ مباراة خاضها ، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز العاشر برصيد 19 نقطة جمعها من خلال ٢١ مباراة .

مسار يتفرد بقمة الدوري

واستطاع فريق مسار خلال دوري الكرة النسائية التفرد بقمة ترتيب الدوري الجاري بمجموع نقاط 64 نقطة، فيما احتل فريق الأهلي رغم مشاركته للمرة الأول بفريق الكرة النسائية المركز الثانية بنقاط 59 نقطة، واحتل فريق الزمالك المركز الثالث وذلك بعد موسم استطاع فيه ان يفرض نفسه برصيد 53 نقطة ، ووادي دجلة المركز الرابع برصيد 51 نقطة، والبنك الأهلي في المركز الخامس بـ 38 نقطة ، ويحتل المراكز السادس والسابع بالترتيب أندية مودرن سبورت وزد، ويقبع المقاولون العرب بـ 29 نقطة.