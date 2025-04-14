غدا.. افتتاح فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب

يفتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، غدا الثلاثاء، فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، فى قصر ثقافة قنا، التي تستمر حتى 20 ابريل الجاري.

قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين، إن فعاليات الافتتاح تتضمن افتتاح معرض الحرف التراثية والبيئية الذي تقيمه ادارة المهرجان على هامش الفعاليات، بالإضافة إلى عروض استعراضية لفرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية وأيضا عرض مسرحي عن القضية الفلسطينية.

وتابع: كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين الذين كان لهم دور بارز فى الحياة المسرحية والفنية وهم: الفنان أحمد الشافعي من مصر، والفنان خليل العلي من فلسطين، والدكتور سيد علي من مصر، الفنان طالب البلوشي من سلطنة عمان، والفنان عزت زين من مصر، المخرج محمد الشوالي رئيس اتحاد الفنانين الفلسطينيين في لبنان، المخرج منتظر الطويل من العراق، الفنان يوسف إسماعيل من مصر، الفنان عبد الرؤوف عسقول، الفنان وليد خضر سعد الدين.

يخرج حفل الافتتاح المخرج أحمد السيد وتقدمه المذيعة د. سمية فتحي والكاتب بكرى عبد الحميد.

تحمل الدورة التاسعة من المهرجان اسم د. عايدة علام وتحتفل بالمسرح الفلسطيني تحت شعار "المسرح مقاومة" برعاية برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني.