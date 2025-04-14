بعد دفنها بـ 3 أشهر.. استخراج جثة سيدة قتلت على يد والدها وأشقائها في أطفيح

استخرج فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة، يرافقه قوة أمنية وطبيب شرعي، جثمان سيدة بعد دفنها بـ3 أشهر، بعد ورود شكوك حول وفاتها جنائياً علي يد والدها وأشقائها الثلاثة بمنطقة أطفيح.

مقتل سيدة علي يد والدها وأشقائها في أطفيح

كانت البداية بورد بلاغ إلي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، مفادها الإشتباه في وفاة سيدة دفنت قبل 3 أشهر جنائياً، وبإبلاغ جهات التحقيق تم الإنتقال رفقة فريق من النيابة العامة وطبيب شرعي وسط حراسة مشددة وتم استخراج الجثة وأكد الطبيب الشرعي صحة الشكوك ووجود أثار خنق وضرب بالجثمان.

علاقة غير شرعية وراء مقتل سيدة أطفيح

وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة تقيم بمنزل رفقة نجلها المسافر وقبل فترة حضر والدها ووجدها تقيم علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص وتجمع الأهالي والجيران وقاموا بالتعدي علي السيدة وعشيقها بالضرب، واتفقوا علي إنهاء العلاقة وطرد الشاب من القرية.

خنق وضرب مبرح حتي الموت

وبعد مرور يومين اكتشف والدها إستمرار علاقتها مع الشاب فحضر رفقة بناته الثلاثة الأخريات وقاموا بخنق اختهم وضربها حتي الموت وادعوا وفاتها طبيعياً وحضر نجلها وقاموا بدفنها بشكل طبيعي.

وبعد مرور 3 أشهر تم اكتشاف الجريمة واستخراج الجثة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من حل لغز الجريمة وضبط المتهم وأشقاء المجني عليها الثلاثة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.