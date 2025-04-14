النقل تعلن افتتاح مبنى لجان الفحص المشترك "الجمارك" بمحطة تحيا مصر

أعلنت وزارة النقل افتتاح مبنى لجان الفحص المشترك (مبنى الجمارك) بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.

افتتح المبنى اللواء احمد أحمد حواش، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وذلك بحضور اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و د احمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية و السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي الجهات المساهمة وعدد من ممثلي الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية.

وأشارت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بعد النجاح في الانتهاء من الأعمال التنفيذية لتوسعة مبنى الفحص المشترك بمساحة 320 مترًا مربعًا وحيث تم تقسيم المبنى لاستيعاب جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الفحص والكشف والمعاينة، والجهات الرقابية، وسلامة الغذاء، والصادرات والواردات، وغيرها من الجهات الأخرى.

يضم المبنى 14 نافذة للتعامل المباشر مع المستخلصين، إلى جانب أماكن انتظار داخلية تسع لأكثر من 40 فردًا وأماكن انتظار خارجية لأكثر من 20 فردًا. بالإضافة إلى ذلك، هناك 4 نوافذ تطل مباشرة على ساحة الفحص بالمحطة، ويتميز المبنى بنظام الاستدعاء الآلي الذي يسمح بتنظيم وسهولة الحركة للأفراد.

وأوضح بيان الوزارة ان افتتاح مبنى الفحص المشترك بالمحطة يساهم في تمكين المحطة من التعامل مع كميات أكبر من البضائع وتحسين الكفاءة عن طريق تسريع عمليات الفحص والتخليص الجمركي وتوفير مقر لجهات العرض المختلفة، مما يمنح المحطة ميزة تنافسية ويقلل من فترة انتظار الحاويات بالإضافة إلى توفير مرافق أفضل للشركات والشاحنات والمتعاملين مع الجمارك و دعم التوسع التجاري خاصة مع الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية والتطورات في صناعة الشحن وكذلك المساهمة في جعل العمليات الجمركية أكثر مرونة وكفاءة، مما ينعكس إيجابًا على أداء المحطة وكفاءتها .

أهمية افتتاح مبنى لجان الفحص المشترك "مبنى الجمارك" بمحطة تحيا مصر

كما تبرز أهمية هذه، الخطوة في دعم حركة الصادرات والواردات مع قيام المحطة خلال الفترة الماضية بتشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات RAILWAY CONTAINER STATION – RCS)) والتي تم إنشائها وتنفيذها في إطار إستراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ولتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط، بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية لتعظيم حجم التداول، ومع توالي حركة نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.