لتقييم ابتكارات الشركات.. اجتماع لجنة جوائز EXXA 2025 بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية

عقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اجتماع لجنة تقييم جائزة EXXA 2025 للابتكار، وذلك بمقر المجلس، لتقييم المنتجات المقدمة من الشركات المتأهلة للمنافسة على الجائزة في نسختها الرابعة والتي تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

تأتي هذه الجائزة في إطار دعم و تحفيز الابتكار في القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كأحد أهم الفعاليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

موعد اعلان الفائزين

ومن المقرر إعلان النتائج وتكريم الفائزين خلال حفل "تميّز التصدير EXXA"، والذي سيُقام يوم 15 مايو 2025 بحضور نخبة من ممثلي القطاع الصناعي والمجتمع التصديري، ومسؤولي وزارة التجارة والاستثمار والهيئات ذات الصلة.

وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن لجنة التحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعة والتصدير، من بينهم: داليا راضي، خبيرة واستشاري تنمية صادرات؛ نسرين رفعت من مركز تحديث الصناعة؛ الدكتور أحمد صالح من جامعة النيل؛ محمد عزت من مؤسسة GIZ؛ المهندس كامل حجازي ممثل غرفة الصناعات الهندسية؛ محمد عبد الحميد من مركز التكنولوجيا التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ ومي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

تشجيع الشركات علي الابتكار

وأكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن "جائزة EXXA أصبحت منصة سنوية مهمة لتشجيع الشركات على الابتكار وربط هذا الابتكار بفرص التصدير، ونحن فخورون بمستوى المنتجات المقدمة هذا العام، والذي يعكس التطور الكبير في قدرات الشركات الهندسية المصرية."

وأضاف الصياد: "الابتكار لم يعد خيارًا بل ضرورة لاقتحام الأسواق العالمية، وما رأيناه من أفكار متقدمة ومنتجات عالية الجودة خلال أعمال اللجنة يؤكد أن الصناعة الهندسية المصرية قادرة على المنافسة دوليًا."

وأكد أن جوائز التميز في التصدير الهندسية تمثل فرصة حقيقية للشركات لقياس جاهزية منتجاتها للتصدير ومدى توافقها مع المعايير الدولية، وهو ما يعزز من فرص نموها في الأسواق الخارجية."

وأشار إلى أن جوائز EXXA تأتي ضمن جهود المجلس لتعزيز التميز في القطاع وترويج قصص النجاح المصري في الأسواق، مؤكدًا أن الابتكار عنصر حاسم في استدامة الصادرات وفتح أسواق جديدة.