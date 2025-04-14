صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، 14 أبريل 2025 .

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.26%، ليغلق عند مستوى 31,257.06 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 8,967.28 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.41%، ليغلق عند مستوى 12,344 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.26%، ليغلق عند مستوى 3,228.41 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.97%، ليغلق عند مستوى 7,258.49 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 13,860.73 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.24% ليغلق عند 38,959.94 نقطة.