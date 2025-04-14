ads
الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، 14 أبريل 2025 .

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.26%، ليغلق عند مستوى 31,257.06 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 8,967.28 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.41%، ليغلق عند مستوى 12,344 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.26%، ليغلق عند مستوى 3,228.41 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.97%، ليغلق عند مستوى 7,258.49 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر "EGX TR"، بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 13,860.73 نقطة، وكذا مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.24% ليغلق عند 38,959.94 نقطة.

البورصة المصرية اخبار البورصة المصرية البورصة بداية تعاملات الاثنين