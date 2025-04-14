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الإثنين 14 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقان على تسريع وتيرة العمل باستاد النادي المصري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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اتفق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع استاد النادي المصري الجديد بأقرب وقت ممكن.

كما اتفقا، خلال الاجتماع الذي جمعهما مساء الأمس، بحضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومسئولي الشركة المنفذة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، لبحث آخر تطورات المشروع العملاق لمواطني محافظة بورسعيد والذي يتم تنفيذه بتوجيهات من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أن يكون العمل بأعلى مستوى وفقًا لجدول زمني وخطة زمنية يتم متابعتها بصفة دورية وباستمرارية.

وشددا على الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الأعمال والانتهاء منها مع الوضع في الاعتبار بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في استاد المصري الجديد على أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت.

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