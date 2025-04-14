وزير الصحة يستقبل مسئولى شركة «getinge» السويدية لبحث التعاون

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور صلاح مالك، رئيس مجلس إدارة شركة "getinge" السويدية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمرافقين له، لمناقشة سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، ثم استمع لمقترحات العمل المشتركة للفترة المقبلة في القطاع الصحي، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون، بما يضمن تحقيق الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

استخدام أجهزة الـ ECMO

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة سبل وآليات التعاون المشترك بشأن استخدام أجهزة الـ ECMO، والتي تستخدم خلال العمليات الجراحية الدقيقة للقلب والرئتين، بحيث يتم توفير 27 جهاز في المنشآت الصحية بمصر، والعمل على تعزيز استخدامها بما يضمن دعم الصحة العامة للمواطنين، منوها إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تلك الأجهزة وقيمتها الحيوية في انقاذ حياة المرضى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة معدلات الإصابة بالأمراض القلبية ذات الحاجة للتدخلات الجراحية، فضلاً عن معدلات الإصابة بضيق التنفس الحاد في مصر، مع استعراض مقاييس النجاح المتوقعة على المدى القصير والمدى البعيد، بما يؤهل مصر لأن تكون مركزا مرجعيا لاستخدام أجهزة الـ ECMO.

تدريب وتطوير مهارات الكوادر الطبي

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول استعراض الخطة التدريبية المقترحة، لتدريب وتطوير مهارات الكوادر الطبية في المنشآت الصحية على استخدام الأجهزة، فضلًا عن تدريب الفرق التمريضية على توفير الرعاية السريرية اللازمة والمراقبة الصحيحة لحالات المرضى، والتدريب على التدخلات التمريضية اللازمة.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية والمشرف على الإدارة المركزية للشئون الهندسية والتجهيزات، والدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما حضر من جانب الشركة، الدكتور عصام المراغي، مدير عام العمليات بالشركة، والمهندس محمد خضر، رئيس مجلس إدارة شركة تكنو ويف (وكيل الشركة السويدية بمصر)، والدكتور محمد سعد، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشرف ممدوح، المدير العام لشركة تكنو ويف.

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