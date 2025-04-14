تصدير 32 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 622 شاحنة و150 سيارة.

حركة الواردات بميناء سفاجا

وقد شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 371 شاحنة و125 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 38000 طن بضائع، 251 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEW VICTORY بينما تغادر السفينة BOS BROOK علي متنها 32000 طن فوسفات تصدير الي الهند وتغادر أيضا السفينتين سينا وبوسيدون اكسيريس.

فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، سينا وامل . كما تم تداول 2100 طن بضائع ، 220 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي ايلة ،آور والحسين.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2335 راكب بموانيها.

