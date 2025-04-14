الأمن الروسي يعتقل عميلين جندتهما استخبارات كييف لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميلين في مقاطعة سامارا، جندتهما الاستخبارات الأوكرانية في مولدوفا؛ لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية في روسيا.



وذكر الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان نقله موقع (روسيا اليوم) الإثنين - أن أوكرانيا تقوم بتجنيد العملاء في مولدوفا أمام أعين السلطات المولدوفية وأجهزتها، لإرسالهم إلى روسيا لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية.. مضيفا: "أنه تم اعتقال روسيين اثنين في مقاطعة سامارا ضالعين في أعمال تخريبية، حيث تم تجنيدهما وتدريبهما في مولدوفا من قبل الأجهزة الأوكرانية".

وتابع البيان: "أحد الموقوفين، فجّر محطة تحويل في مصفاة كويبشيف النفطية في سامارا، كما زرع قنبلتين يدويتي الصنع في الموقع، حيث كان يعمل، قبل أن يحاول الفرار من روسيا والقبض عليه.. والموقوفة الثانية تورطت في التحضير لأعمال تخريبية استهدفت مواقع صناعية عسكرية في روسيا".

وأشار الأمن الفيدرالي إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي تستخدم فيها استخبارات (كييف) أراضي مولدوفا؛ لتجنيد وتدريب العملاء.

تجدر الإشارة إلى أنه - في وقت سابق - أفاد الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال مواطن مولدوفي.. كما أعلن اعتقال عميل مولدوفي آخر جندته كييف، خطط لتفجير محطة مدينة (كيرتش).