الإحصاء: 7.3٪ زيادة في كمية لحوم الطيور والدواجن عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ، النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2023.

ومن أهم مؤشراتها الاتي..

بلغـت أعــداد رؤوس الماشـية الحية (أبقــــار- جامـــوس - أغـنــام – ماعــــــز- جمال) 7.6مليـــون رأس عـــام 2023 مقابـــل 8.3 مليون رأس عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 8.4٪ .



واضافت الجهاز انه بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشيـــة والحيوانات المذبـوحـة 4.2 مليون رأس عـام 2023 مقابل 4.6 مليون رأس عـام 2022 بنسـبة انخفاض قدرهـا 8.5٪ .



و بلغت كميـة لحوم الماشية من المذبوحـات 650 ألف طن عام 2023 مقابل 803 ألف طـــن عــام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.0٪.



كما بلغ الوزن التقديري للإنتاج المحلي من اللـبن الخــام 5.6 مليون طـن عام 2023 مقابـل 6.7 مليون طـن عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 16.1٪ .



وأشار الجهاز الى انه بلغت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 2.2 مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام 2023مقابــل 2.0 مليون طــــن عـام 2022بنسبة زياده قدرها 7.3٪ .



وبلغت كمية إنتاج العســل 3.8 ألف طــن عــام 2023مقابل 3.7 ألف طــن عـــام 2022بنسبة زيادة قدرها 3.3٪ .



كما بلغ المحصول السنوي من البيض 16.4 مليار بيضة عـام 2023مقابل 15.3مليار بيضـة عام 2022 بنسبه زيادة قدرها 7.0%.