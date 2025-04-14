وسط شائعات ترشحه للرئاسة.. الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت: "واجبي النهائي" هو أزمة الرسوم الجمركية

قال الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت "هان دوك-سو" اليوم /الاثنين/ إنه سيلبي "واجبه النهائي" من خلال معالجة أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، نافيا الشائعات المثارة حول ترشحه للرئاسة في انتخابات يونيو المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " عن هان قوله - خلال اجتماع مجلس الوزراء - "أطلب من جميع الوزراء أن يضعوا تدابير استجابة استراتيجية مفصلة لمختلف الحواجز غير الجمركية ومشاريع التعاون التي ذكرتها الولايات المتحدة، مع وضع المصلحة الوطنية والشعب فقط في الاعتبار... أنا أيضا ساستخدم شبكاتي بالكامل استنادا إلى خبرتي المتعلقة بالتجارة، لتحقيق واجبي النهائي مع أعضاء مجلس الوزراء".

واستخدم "هان" الاجتماع لحث الوزراء على الاستجابة بدقة لجلسات الاستجواب البرلمانية المقررة هذا الأسبوع، كما دعا الجمعية الوطنية إلى تمرير مختلف مشاريع القوانين التي تهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة والمصدرين على وجه السرعة، بالإضافة إلى مقترح الميزانية التكميلية للحكومة.

وبرز "هان" كمنافس محتمل في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو، والتي تأتي بعد الإطاحة بالرئيس السابق "يون سيوك-يول" بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.

وعلى الرغم من عدم إشارة "هان" مطلقا لترشحه للرئاسة، إلا أنه ظهر في استطلاعات الرأي العام الأخيرة في قائمة المرشحين الرئاسيين الأكثر تفضيلا؛ حيث حصل على نسبة تأييد 8.6% في استطلاع للرأي أجرته شركة "ريل ميتر" اليوم.

وفي سياق منفصل.. قال الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت "هان دوك-سو" اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر "على ما يبدو" تعليمات لإدارته بإجراء مفاوضات فورية بشأن الرسوم الجمركية مع كوريا الجنوبية واليابان والهند.

وأدلى هان بهذه التصريحات خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين لشركات كبيرة، في إشارة إلى تعليمات ترامب بعد أن أجريا مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.

وقال هان أيضا إنه يتوقع أن تعقد الدولتان مؤتمرا عبر الفيديو "خلال اليوم أو اليومين القادمين" بشأن التعاون في مشروع للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.

