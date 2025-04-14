أحمد العوضي يحذر من النصب باسمه: "مفيش مسابقات غير على صفحتي الرسمية"

حرص الفنان أحمد العوضي على تحذير جمهوره من عمليات النصب الإلكتروني، بعد انتشار عدد كبير من الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، معلنة عن مسابقات مالية باسمه.

ونشر الفنان أحمد العوضي مجموعة من صور الحسابات الغير رسمية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" وعلق عليها قائلًا: “إخواتي الغاليين أي صفحة تعلن عن مسابقة سواء هنا أو إنستغرام أو تيك توك، لا علاقة لها بي تمامًا”.

وتابع أحمد العوضي: “مفيش مكان للمسابقة غير هنا على الصفحة الشخصية لي أحمد العوضي وجنبها العلامة الزرقا أي مسابقات في أي أماكن تانية لا علاقة لها بي من قريب أو من بعيد... في حب إخواتي”.

أحمد العوضي يحقق نجاحًا جماهيريًا بمسلسل “فهد البطل”

حقق الفنان أحمد العوضي نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فهد البطل"، مع نخبة متميزة من نجوم الفن أبرزهم، "أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، عصام السقا، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، لوسي وآخرين من تأليف محمود حمدان ومن إخراج محمد عبدالسلام.