مدير الأمانة العامة للشئون السياسية يعقد جلسة دورية مع ممثلي الطائفة المسيحية في دمشق

عقد مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية، الأستاذ محمد كحالة، جلسة دورية مع عدد من ممثلي الطائفة المسيحية في دمشق، في إطار تعزيز التواصل مع مكونات المجتمع السوري ومشاركتها في الحياة العامة.

نقاشات حول المشاركة السياسية ودور الشباب

تناولت الجلسة أهمية الدور الذي تلعبه الطائفة المسيحية في الحياة السياسية والاجتماعية، كما تم تسليط الضوء على دور الشباب في دفع عجلة التقدم والمساهمة في نهضة المجتمع.

الاستماع إلى التحديات والمطالب

استمع الأستاذ كحالة خلال اللقاء إلى مطالب الحاضرين، وناقش معهم التحديات التي تواجه أبناء الطائفة، مؤكداً حرص الأمانة العامة على متابعة هذه القضايا والعمل على معالجتها بما يسهم في تعزيز التماسك الوطني.