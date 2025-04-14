النفط يواصل خسائره مع ترقب تأثير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا على توقعات النمو

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل مخاوف من أن تضعف الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة النمو الاقتصادي العالمي وتقوض الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0126 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.45% إلى 64.47 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.44% إلى 61.23 دولار للبرميل.

وفقد الخامان نحو عشرة دولارات للبرميل منذ بداية الشهر مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتوقع جولدمان ساكس أن يسجل خام برنت 63 دولارا للبرميل في المتوسط في حين سيسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارا للبرميل على مدى بقية العام الحالي، في حين يتوقع أن يسجل خام برنت 58 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولارا للبرميل في 2026.

وقال محللون بقيادة دان سترويفن في مذكرة إن البنك يتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بمقدار 300 ألف برميل يوميا فحسب على أساس سنوي "في ظل توقعات النمو الضعيف"، وأضافوا أن تباطؤ الطلب من المتوقع أن يكون أكثر حدة في المواد الأولية للبتروكيماويات.

ورفعت بكين رسومها التجارية على الواردات الأمريكية إلى 125% الجمعة ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زياد الرسوم الجمركية على السلع الصينية في تصعيد لحرب تجارية تهدد بإثارة الفوضى في سلاسل الإمدادا العالمية.

واستثنى ترامب السبت الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي وبعض الالكترونيات الأخرى التي يستورد معظمها من الصين من الرسوم الجمركية الكبيرة، لكن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قال إنه سيجري فرض رسوم جديدة منفصلة على منتجات التكنولوجيا المهمة من الصين جنبا إلى جنب مع أشباه الموصلات في غضون الشهرين المقبلين.

كما عززت الحرب التجارية المخاوف من أن الصادرات غير المباعة قد تستمر في دفع الأسعار المحلية الصينية إلى الانخفاض.

ومع استعداد الشركات لانخفاض محتمل في الطلب قالت شركة بيكر هيوز إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت منصات النفط بأكبر قدر في أسبوع منذ يونيو 2023، مما أدى إلى انخفاض إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي.

وفي خطوة قد تدعم أسعار النفط، قال وزير طاقة الأمريكي كريس رايت يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قد توقف صادرات النفط الإيرانية كجزء من خطة ترامب للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.