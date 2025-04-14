أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 4645 جنيها

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، بعد استقرار للمعدن عالميًا وهبوط الدولار في السوق المصرية.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، بنحو 55 جنيها أمس الأحد، على خلفية استقرار السعر العالمي للمعدن النفيس، نتيجة العطلة وهبوط سعر الدولار في مصر.



أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5309 جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4645 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3981 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 37160 جنيها.



سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 3237 دولارا

