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الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه في جميع البنوك المصرية اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، على خلفية استقرار السوق العالمية واستثمارات أذون الخزانة في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري


بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 51.20 جنيه للشراء، 51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 51.19 جنيه للشراء، 51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 51.20 جنيه للشراء، 51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 51.15 جنيه للشراء، 51.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 51.18 جنيه للشراء، 51.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر
سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي -مصر 51.31 جنيه للشراء، 51.41 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 51.20 جنيه للشراء، 51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 51.20 جنيه للشراء، 51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
وسجل سعر الدولار في بنك البركة 51.18 جنيه للشراء، 51.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست
وسجل سعر الدولار في بنك نكست 51.18 جنيه للشراء، 51.28 جنيه للبيع

 

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