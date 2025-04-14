بعد قليل.. محاكمة المقاول الهارب محمد علي في قضية الجوكر

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، اليوم الاثنين، بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“الجوكر” والمتهم فيها المقاول الهارب محمد علي

الحكم على المقاول الهارب

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، عاقبت في وقت سابق المتهم عمرو خالد محمود محمد، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية التي حملت رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 653 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول؛ بالسجن لمدة 5 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.

القضية المذكورة تتعلق باتهام المقاول الهارب محمد علي، بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية "الإخوان" في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

أمر الإحالة

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، لأنهم في غضون سبتمبر 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.

يذكر أن المتهم المعادة إجراءات محاكمته صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد عن التهم المنسوبة إليه في القضية ذاتها.