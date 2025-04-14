حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين فى مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء ، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الاثنين

كما يشهد اليوم الأثنين فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و شمال الوجة البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 15 درجةوعلى، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمي والصغرى 13 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمي والصغرى 15 درجة .

حالة الطقس في مصر

واضافت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من اليوم الاثنين 14 ابريل حتى السبت 19 ابريل ،حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

حالة الطقس

واضافت الارصاد انه يشهد اليوم الاثنين ، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و شمال الوجة البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من جنوب سينا والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

واشارت الارصاد انه يشهد من الثلاثاء 15 ابريل الى الاربعاء 16 ابريل ، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

واضافت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25_ 30 درجة والصغرى 15_18 درجة وجنوب الصعيد من 28_36 درجة، و الصغري من 15_ 19 درجة.

ولفتت الارصاد انه اعتبارا من الخميس 17 ابريل سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2_4 درجة وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 28_30 درجة والسواحل الشمالية من 24_25 درجة وعلى جنوب البلاد من 35_36 درجة.