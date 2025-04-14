الدولار يستقر وسط ترقب المستثمرين لتقلبات جديدة بفعل الرسوم الجمركية

تلقى الدولار بعض الدعم، الاثنين، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات بعد أسبوع صعب هز ثقة المستثمرين في عملة الاحتياطي العالمية بعد اضطراب الأسواق العالمية بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

رسوم ترامب

ويستعد المستثمرون لأسبوع آخر تسوده التقلبات مع استمرار حالة الارتباك بعد فرض ترامب وتأجيله المفاجئ للرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وظلت أسواق العملات مستقرة إلى حد كبير بعد أن منح البيت الأبيض يوم الجمعة استثناء من الرسوم الجمركية الباهظة للهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يستورد معظمها من الصين، على الرغم من أن ترامب قال في مطلع الأسبوع إن هذه الخطوة ستكون قصيرة الأمد.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي "في هذه المرحلة... تم التعامل مع الأمر بشكل عشوائي وبقوة وبثقل. خلقت هذه الإجراءات قدرا كبيرا من الضبابية".

وسجل الدولار في أحدث معاملاته ارتفاعا بنسبة 0.34% مقابل الفرنك السويسري، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى في عشرة أعوام يوم الجمعة مسجلا أسوأ أداء أسبوعي له مقابل العملة السويسرية خلال أكثر من عامين.

وانخفض اليورو 0.13% إلى 1.1344 دولار بعد أن زاد 3.6% في الأسبوع الماضي وبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أعوام يوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على العملة الأوروبية الموحدة في أعقب أزمة ثقة في الدولار.

وقال سيكامور "اعتقد أننا قد نرى تداول اليورو عند 1.20 دولار بحلول وقت ما مثل، نهاية يوليو، مطلع أغسطس.