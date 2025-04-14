زيلينسكي يدعو ترامب إلى زيارة أوكرانيا لرؤية حجم الدمار الذي خلفته الحرب

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى زيارة أوكرانيا؛ لرؤية حجم الدمار الذي خلفته الحرب على بلاده.



وقال زيلينسكي - في تصريح لشبكة (سي بي إس) الأمريكية اليوم الإثنين إن الشعب الأوكراني يدفع ثمنا غاليا في هذه الحرب.. داعيا ترامب قبل اتخاذ أي قرار أو خوض مفاوضات مع الجانب الروسي، إلى زيارة أوكرانيا لمقابلة المدنيين، وتفقد المستشفيات والكنائس ورؤية الأطفال الذين عانوا من ويلات الحرب.

وحذر الرئيس الأوكراني من إمكانية اتساع رقعة الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات؛ إذا لم تقف أوكرانيا بحزم في وجه أي تقدم عسكري، وذلك بدعم من حلفائها.