"الخليج" الكويتية: زيارة الرئيس السيسي تأتي تتويجا لعلاقات تاريخية وثيقة ومتجذرة بين القاهرة والكويت

أبرزت جريدة "الخليج" الكويتية الزيارة المرتقبة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت في إطار جولته الخليجية، مؤكدة أن الزيارة تأتي تتويجًا لعلاقات تاريخية وثيقة ومتجذرة بين البلدين الشقيقين.

وقال رئيس تحرير الجريدة أحمد إسماعيل بهبهاني - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/، تحت عنوان (الكويت ومصر.. تاريخ مشترك وعلاقات متجذرة) - "إن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، والتي يلتقي خلالها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تأتي تتويجًا لعلاقات تاريخية وثيقة ومتجذرة، وتأكيدًا للعلاقات الأخوية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين على مدار عقود طويلة، وما تستندان إليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك".

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي من شأنها أن تعطي دفعة للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي والأمني، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ونقلها إلى آفاق أرحب لتغطي مجالات أوسع، في ظل القيادة الرشيدة لأمير الكويت والرئيس السيسي.

وشدد بهبهاني على أن الزيارة تؤكد حرص القيادة في البلدين الشقيقين على توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميًا ودوليًا، في ظل التحديات العديدة والمخاطر التي تحيط بالمنطقة، وتستلزم المزيد من التنسيق والتشاور، سعيًا وراء الخروج برؤية مشتركة تسهم في بلورة موقف موحد لمواجهة هذه التحديات والمخاطر، إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وأضاف رئيس تحرير جريدة "الخليج" الكويتية "أن ما بين الكويت وجمهورية مصر العربية من علاقات ووشائج، هو أكبر من كل الكلمات، وأكثر سعة ورحابة من كل الأوصاف، والحديث عن العلاقات الكويتية المصرية لا يحتاج إلى مناسبة أو توقيت، فهي دائما حاضرة في القلب والعقل، تلك العلاقات الأخوية الراسخة، والتي امتزجت من دماء الشهداء المبذولة من كلا البلدين خلال الأزمات والحروب".

وأكد بهبهاني ارتباط الكويت ومصر بعلاقات تاريخية راسخة ومتجذرة ومواقف مهمة، ستبقى محفورة في سجل التاريخ وذاكرة الشعبين الشقيقين؛ مستعرضا العديد من المواقف المشتركة بين البلدين، والتي أكدت قوة ومتانة العلاقات المشتركة بينهما، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

كما سلط الضوء على الاستثمارات الكويتية في مصر، خاصة في ظل جهود الدولة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات العربية والأجنبية بصفة عامة، والكويتية بصفة خاصة، لافتا إلى أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد السعودية والإمارات، باستثمارات تبلغ أكثر من 20 مليار دولار، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة.

وأشار إلى أن العلاقات الأخوية الوثيقة بين الكويت ومصر، استقرت جيلا بعد جيل، مستندة على إرث ثمين، وأساس متين، وركائز سليمة، قوامها المحبة والتلاحم والثقة، والتي ضمنت لها الثبات والتماسك مهما كانت التحديات، مؤكدًا أنها تمضي قدما إلى الأمام وتزداد رسوخا يوما بعد يوم، في ضوء رعاية أمير الكويت والرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصهما المشترك على النهوض بالتعاون الثنائي في كافة المجالات، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد مستقبل المنطقة.