اليوم.. الحكم على 7 متهمين بضرب فتاة فى الجيزة

تصدر محكمة الجنح المختصة بالجيزة، اليوم الاثنين، حكمها على 7 متهمين في واقعة التعدي بالضرب على فتاة ترسا.

إحالة المتهمين للجنح

وأحالت نيابة العمرانية الجزئية بالجيزة 7 متهمين إلى محكمة الجنح، بتهمة التعدي على "فتاة ووالدها" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة ترسا"، ووجهت النيابة العامة للمتهمين الـ 7، منهم 5 محبوسين و2 هاربين، تهم البلطجة، فرض السيطرة، ترهيب المواطنين، حيازة سلاح، والتعدي بالضرب.

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت فى كشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على "فتاة ترسا" ووالدها في منطقة الطالبية بالجيزة.

تبين أن الحادث وقع بعد أن اعتقد الطرف الثاني أن أحد أبناء المبلغ قام برشق الطالبة بكيس مياه في المدرسة، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بين الطرفين، بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.