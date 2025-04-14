فعاليات سينمائية للاحتفاء بـ" محفوظ في القلب .. لعزة الهوِيَّة المصرية"

وجه المركز القومي للسينما الدعوة للجمهور لحضور عدد من الفعاليات السينمائية المجانية المتفردة المرتبطة بالكاتب الكبير نجيب محفوظ ورحلة إبداعه بين الرواية والشاشة الكبيرة؛ في اطار سلسلة الأنشطة التى تنظمها وزارة الثقافة يوم الأربعاء المقبل 16 أبريل، بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة الأخري تحت عنوان "محفوظ في القلب .. لعزة الهُوِيَّة المصرية"؛ بهدف تذكير الأجيال الجديدة بالدور البارز الذي لعبه الأديب الراحل في تصوير المجتمع المصري في فترات مهمة من تاريخه، وما قدمته أعماله الأدبية من صورة حية ساهمت في تشكيل الوعي الوطني والاجتماعي.



ففي تمام الساعة 12 ظهرًا، ينظم المركز القومي للسينما ندوة حوارية تحت عنوان "نجيب محفوظ السيناريست" يستضيفها المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمه سامي، ويتحدث فيها الأستاذ هيثم الشريف عن عبقرية محفوظ، خاصة في مجال الكتابة السينمائية، وكيف غيّرت اعماله وجه السينما المصرية.



بينما تعرض سينما متحف سراي الجزيرة (الحضارة) التابعة لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش بالتعاون مع المركز القومي للسينما الساعة 5 مساءً، فيلم "حلم رقم 1" من إخراج عمرو وشاحي، يعقب العرض ندوة يديرها الأستاذ محمود خليل، بحضور مخرج الفيلم، لمناقشة رؤية نجيب محفوظ في السينما وتأثيره الممتد على الأعمال السينمائية المعاصرة.



وبالإضافة إلى ذلك سيقوم المركز القومي للسينما بتوفير عدد من النسخ الفيلمية عن نجيب محفوظ لقطاعات الوزارة الأخري لعرضها فى الفعاليات الى سوف تنظمها.



وتأتي هذه الفعاليات أيضًا للتأكيد علي الدور المحوري للمركز القومي للسينما في الحفاظ على التراث السينمائي المصري، وتقديمه للجمهور بطرق مبتكرة، مما يعزز من مكانة مصر الثقافية والفنية على المستويين الإقليمي والدولي.



الجدير بالذكر أن فعالية "محفوظ في القلب" هي المحطة الثالثة بعد الاحتفاء بالفنان الكبير شادي عبد السلام من خلال فعالية "يوم شادي.. لتعزيز الهُوِيَّة المصرية"، تلاها تكريم الشاعر والفنان الكبير صلاح جاهين في إطار فعالية "عمنا.. صلاح جاهين"، لتُتوَّج الآن بتكريم أديب نوبل نجيب محفوظ، تقديرًا لإسهاماته الأدبية التي عكست روح مصر وتاريخها وتحولاتها المجتمعية.