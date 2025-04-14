بالأسماء.. تكريمات ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية

في لحظة وفاء لرموز أثْروا المشهد الفني المصري والعربي برعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبرئاسة

الأستاذ الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يُكرّم ترينالي مصر الدولي السادس للطبعة الفنية نخبة من الفنانين الذين شكّلوا عبر عقود ركائز أساسية لفنون الحفر والطباعة في مصر، تقديرًا لعطاء فني طويل، ومسارات أكاديمية ومؤسسية رسّخت حضور هذا الفن ضمن الذاكرة البصرية والثقافية.

جاءت قائمة المُكرّمين لهذا العام كما يلي:

الفنان الأستاذ الدكتور محمد مجدي قناوي

الفنان الأستاذ الدكتور مدحت نصر

الفنان الأستاذ الدكتور مجدي عبد العزيز البيلي

الفنان الأستاذ الدكتور عوض الله الشيمي

الفنان الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد المحسن

الفنان الأستاذ الدكتور صلاح المليجي

الفنان الأستاذ الدكتور حمدي أبو المعاطي

تمثل هذه الأسماء جيلًا من الفنانين والمربين والباحثين الذين أسهموا في ترسيخ ملامح فن الطباعة في مصر، وشاركوا في صياغة حضورها المؤسسي محليًا ودوليًا.

يأتي هذا التكريم ضمن فعاليات الترينالي،

الذي يُقام في قصر الفنون بدار الأوبرا المصرية من 15 أبريل حتى 15 مايو 2025.