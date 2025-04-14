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الإثنين 14 أبريل 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اجتماع اللجنة الإدارية لبدء مشروع تغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا

اجتماع اللجنة الادارية لمشروع تغيير اسم جامعة جنوب الوادي الى جامعة قنا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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في إطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ببدء العمل في الخطة التنفيذية لمشروع تغيير اسم جامعة جنوب الوادي الى جامعة قنا. نظمت الجامعة اجتماعًا للجنة الإدارية للمشروع  برئاسة طروب طلبة أمين الجامعة، وحضور عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد ولفيف من القيادات الإدارية  بالجامعة.

وأشارت طروب طلبة امين الجامعة، أن الاجتماع ناقش توزيع مهام العمل على أعضاء اللجنة الإدارية للمشروع من المديرين العموم، والجدول الزمني للتنفيذ وبحث الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالجوانب المالية والإدارية والمحاسبية بالجامعة. 

وأضافت أن العمل يسير وفقا لتكليفات رئيس الجامعة للجنة التنسيقية لإدارة مشروع تغيير اسم الجامعة، والذي يهدف إلى ترسيخ الهوية المحلية، وتعزيز الشعور بالانتماء بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وسكان المحافظة.

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