أسعار ومؤشرات العملات الرقمية اليوم.. أداء متباين وسط تقلبات الأسواق

شهدت سوق العملات الرقمية اليوم حالة من التباين في الأداء بين مختلف العملات المشفرة، وسط تداولات نشطة وتقلبات ملحوظة في الأسعار والقيم السوقية.

البيتكوين يقود السوق رغم التراجع الطفيف

تراجعت عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 0.95% لتسجل 84،454.8 دولارًا، رغم حجم تداول يومي مرتفع تجاوز 30.1 مليار دولار، ما منحها هيمنة بنسبة 37.93% على السوق. ومع ذلك، لا تزال العملة الرائدة تحتفظ بمكاسب أسبوعية تبلغ 6.72%، وقيمة سوقية تقارب 1.67 تريليون دولار.

الإيثريوم يستقر مع مكاسب طفيفة

أما عملة إيثريوم (ETH) فقد سجلت استقرارًا نسبيًا عند 1،618.84 دولارًا بارتفاع طفيف نسبته 0.07%، مع حجم تداول يومي بلغ 14.69 مليار دولار وقيمة سوقية تقارب 194.76 مليار دولار.

العملات المستقرة تواصل الأداء الهادئ

واصلت العملات المستقرة أداءها المستقر، حيث سجلت تيثر (USDT) سعر 0.9997 دولار بانخفاض طفيف بلغ 0.02%، بينما سجلت يو إس دي كوين (USDC) ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.01% عند 1.0003 دولار.

سولانا ترتفع بقوة وبيتكوين كاش تتصدر المكاسب الأسبوعية

من بين العملات البديلة، سجلت سولانا (SOL) سعر 130.85 دولارًا بانخفاض يومي طفيف بلغ 0.38%، لكنها حققت مكاسب أسبوعية قوية وصلت إلى 22.58%. في المقابل، تصدرت بيتكوين كاش (BCH) المكاسب الأسبوعية بنسبة 29.27%، وسجلت ارتفاعًا يوميًا قدره 4.71% عند 355 دولارًا.

أبرز تحركات العملات الرقمية الأخرى:

ريبل (XRP): 2.1453 دولار، انخفاض يومي 0.27%، ومكاسب أسبوعية 10.66%.

بينانس كوين (BNB): 586.50 دولار، تراجع 1.35%، وارتفاع أسبوعي 4.43%.

دوج كوين (DOGE): 0.1656 دولار، انخفاض 0.18%، بارتفاع أسبوعي 10.18%.

كاردانو (ADA): 0.6405 دولار، انخفاض 1.87%، مكاسب أسبوعية 10.32%.

تشاين لينك (LINK): 12.80 دولار، تراجع يومي 1.82%، وارتفاع أسبوعي 12.57%.

Avalanche (AVAX): 20.11 دولار، تراجع يومي 0.89%، مكاسب أسبوعية 22.64%.

SUI: تراجع 2.95% إلى 2.2568 دولار، وارتفاع أسبوعي 16.67%.

هيدرا (HBAR): 0.1675 دولار، انخفاض يومي 3.88%، مكاسب أسبوعية 17.58%.

لايتكوين (LTC): ارتفاع يومي 0.93% إلى 78.70 دولار، ومكاسب أسبوعية 10.56%.

أكثر العملات تداولًا

سجلت بيتكوين، ريبل، سولانا، إيثريوم، ودوج كوين أعلى معدلات التداول خلال الساعات الماضية، مع تغيرات سعرية طفيفة ولكن ملحوظة. كما لوحظ نشاط مرتفع في عملات مثل GALA، TRUMP، وPEPE التي سجلت تقلبات حادة تراوحت بين 3% و5% في بعض الأزواج.