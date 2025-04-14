الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في الإكوادور، الأحد، عن تقدم الرئيس الحالي دانييل نوبوا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقًا للنتائج الأولية بعد فرز نحو ثلث الأصوات.

ووفقاً للمجلس، فقد حصل نوبوا على 57.08% من الأصوات مقابل 42.92% لمنافسته اليسارية لويسا غونزاليز، وذلك بعد فرز 33.02% من إجمالي الأصوات. وسجلت نسبة إقبال الناخبين 83.76%، ما يمثل ارتفاعًا مقارنة بالجولة الأولى.

وكان نوبوا، مرشح حزب "العمل الديمقراطي الوطني"، قد تفوق على غونزاليز، مرشحة "حركة الثورة المدنية"، بفارق طفيف في الجولة الأولى، حيث نال 44.17% من الأصوات مقابل 44% لمنافسته.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس الجديد مهامه رسميًا في 24 مايو المقبل.

يُذكر أن دانييل نوبوا، البالغ من العمر 37 عامًا، تولى رئاسة البلاد في نوفمبر 2023 عقب انتخابات مبكرة جرت وسط أزمة سياسية، ليصبح ثاني أصغر رئيس في تاريخ الإكوادور. ويُعرف نوبوا بخلفيته الاقتصادية، كونه رجل أعمال ونجل الملياردير ألفارو نوبوا، الذي ترشح للرئاسة خمس مرات دون أن يحقق الفوز.