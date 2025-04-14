مستشار ترامب ينفي وجود أي توترات في علاقته مع ماسك

الإثنين 14/أبريل/2025 - 05:14 ص

نفى مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون التجارة بيتر نافارو وجود أي توترات بينه وبين الملياردير أيلون ماسك، وذلك بعد تبادلهما الانتقادات بشكل علني.

وقال نافارو في حديث لقناة "إن بي سي نيوز"، الأحد: "إيلون وأنا بيننا علاقة ممتازة، وليس هناك أي مشكلة".

وتعليقا على وصف إيلون ماسك له بـ "الغبي"، قال نافارو: "لقد سموني أسوأ من ذلك".

وأشاد نافارو بعمل وزارة الكفاءة الحكومية التي يترأسها ماسك، قائلا إن "إيلون وفريقه يعالجان جيدا قضية إهدار المال والاحتيال والتجاوزات".

وكان ماسك، مؤسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، قد وجه انتقادات علنية إلى نافارو بسبب سياسة الرسوم الجمركية، واصفا اياه بـ "الغبي".

بدوره، اعتبر نافارو في وقت سابق أن ماسك ليس خبيرا في السياسات التجارية وتطبيق الرسوم، ولا يقوم إلا "بتجميع السيارات".