تضرر المواطنين من مكالمات الشركات العقارية أمام "اتصالات النواب".. اليوم

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، 6 اجتماعات اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتستعرض اللجنة وتناقش الضوابط والمعايير التي تقوم الشركة المصرية للاتصالات باتباعها لإغلاق السنترالات بالمحافظات، وذلك بناء على توصية اللجنة باجتماعها المعقود الاثنين الموافق 10/3/2025 بوقف أي قرارات لإغلاق السنترالات بالمحافظات لحين عقد اجتماع موسع مع الشركة المصرية للاتصالات بحضور الرئيس التنفيذي للشركة والمسئول عن هذا الملف بالشركة.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت، بشأن ضعف شبكات المحمول بنطاق حي الساحل مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والخدمات العامة.

بالإضافة إلى مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن معاناة المواطنين بمدينة دمياط الجديدة من سوء شبكات الاتصالات والإنترنت، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تأخر تركيب أبراج المحمول بالطريق الرابط بين منفلوط بأسيوط والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، بشأن تضرر المواطنين من المكالمات العشوائية من أرقام غير معلومة للشركات العقارية.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن ضعف شبكات المحمول بمعظم مناطق الجمهورية وخاصة في الطرق السريعة، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الورداني بشأن:

• ضعف شبكات المحمول والإنترنت بمختلف شركاتها.

• إزالة أبراج الشبكات من بعض المناطق مع عدم تركيبها مرة أخرى.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس على أن تعود للانعقاد اليوم لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.